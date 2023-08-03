Rüyalar uyku kalitenizi etkiler mi?

BAZI RÜYALAR UYKU KALİTENİZİ BOZABİLİR

Yeterli uyku almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak uyku kalitesi de uyku miktarı kadar önemlidir. Peki, rüyalarınız geceleri ne kadar iyi dinlendiğinizi nasıl etkiler? Uyku Vakfı'na göre, rüya görmek genellikle iyi uyku ile ilişkilendirilir. Ancak rüya görmenin yüksek kaliteli uyku mu yoksa tam tersi mi olduğu net değildir.