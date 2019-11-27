Rüyada zeytin görmek ne anlama gelir?

27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada zeytin görmek rüya sahibinin en kısa sürede eline geçeceği paraya işaret eder. Rüyada zeytin görmek kısmet demektir. Genel anlamıyla rüyada zeytin görmek iyiye yorumlanır. Farklı şekillerde görülen zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, zeytin ağacı görmek ne anlama gelir? İşte haberimizde...
Rüyada zeytin görmek
Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate, güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin mübarek bir meyvedir Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz-ü berekete delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir. Bir başka anlama göre rüyada zeytin para kazanmak demektir. Siyah zeytin, bundan sonra rahat ve huzur içinde yaşamak demektir. Yeşil zeytin zengin olmak ve gayri menkul almak demektir. Zeytin ağacı kısmet demektir.
Rüyada zeytin ağacı görmek
Rüyayı gören kişinin, iş dünyasındaki birçok kişinin hayran olacağı bir kariyere sahip olacağına, başarılarının ardı arkasının kesilmeyeceğine, verdiği sözleri yerine getireceğine, kendi işine sahip olacağına, ailesi ile birlikte oturabileceği bir ev alacağına ve kazancının bir kısmını Allah yolunda yardım etmek için harcayacağına işaret eder. Rüyanın görüldüğü dönemde eğer bir işe girilirse ya da bir şans oyunu oynanırsa çok sevinilecek bir olay yaşanabilir. Rüyada zeytin ağacı kesmek, kişinin, yanlış yolda gittiğine ya da çalıştığı işte hata yaptığına, bu durumdan ötürü yakın bir zamanda çok büyük üzüntü duyacağına, yakın bir zamanda içinde bulunduğu bu kötü durumu düzeltmeye çalışmazsa çok pişman olacağına yorulur.
Rüyada yeşil zeytin görmek
Yeşil zeytin mal, mülk, kısmettir. Zeytin rüyaları çok hayırlıdır ve bolluğu işaret eder.
Rüyada zeytin görmek yorumu
Rüyada zeytin görmek, bir çok şekilde tabir olunur; sarı zeytin kedere, yeşil zeytin mal ve kaybolan mala, siyah zeytin ölüme ve mateme. Rüyasında zeytin yediğini görmek, iyi kimseler için mala, kötüler için ise kedere delalet eder. Bir yerde yığılı ve küme halinde zeytin görmek ibadete delalet eder. Abdülgani Nablusi'ye göre; ekmekle zeytin yediğini gören bir kimse menfaate erişir. Sarı zeytin yediğini görenin eline mal geçer ve hemen harcar. Siyah zeytin fesat, hüzün ve kederdir. Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen zeytin, mal ve eşyadır. Zeytin ağacı aile ve çocukları için mübarek bir adamdır. Bazı tabirciler, zeytin ağacı, şerefli kadın yahut ileride amir olacak bir çocuktur, ya da yüksek bir mevkidir, dediler. Bir kimsenin rüyada zeytine sahip olması yahut onu yemesi hayır ve berekettir. Zeytin, kolay elde edilen rızka sevinçle beraber bol geçime işarettir. Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını gören kimse çetinlik ve meşakkate düşer. Zeytin, hastalar hakkında onların kuvvetlerine işarettir, Zeytin, günahkar kimse için iman nuruna, hidayete, ilme ve Kur'an okumaya, kemiklerinde kırık ve çıkık olan kimse için kemiğinin iyileşmesine küçük için zekaya, fakir için mala işarettir. Ancak insanın, yetişmemiş yeşil zeytin yemesi müstesnadır. O; üzüntü, keder, şiddet ve edeceği borca işarettir. Rüyada zeytin hayırlı bir gelirdir. Siyah zeytin, insanın rahat yaşamasını sağlayacak kadar bir gelire işaret eder. Yeşil zeytin insanın mal, mülk sahibi olacağını belirtir. Üstü zeytin dolu bir ağaç çok büyük bir kısmettir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!