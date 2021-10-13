Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada yılan görmek...

Rüyada yılan görmenin çeşitli yorumları bulunuyor. Örneğin rüyada yılan görmenin bir anlamı gizli düşman olabilir. Yılan, her an saldırmayı bekleyen gizli bir düşmanı işaret edebilir. Ayrıca yılan, zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşabileceğiniz anlamını da taşıyabilir. Rüyada yılan görmek olumsuz olarak lanse edilse de maddi durumun güçleneceği anlamına da gelebilir. O zaman gelin yılanın türüne göre rüya tabirlerine göz atalım.

RÜYADA SİYAH/KARA YILAN GÖRMEK

Rüyada siyah, kocaman bir yılan görmek güçlü bir düşmanınızın olduğunu işaret eder. Her an arkanızdan vurmaya ve sizi incitmeye hazırdır.

RÜYADA YILAN ÜZERİNİZDE DOLAŞIYORSA

Eğer rüyanızda yılan üzerinizde dolaşıyorsa ve sizin elinizden hiçbir şey gelmiyorsa, düşmanınız çok yakınınızda ve yaptığı planlar ilerliyor.

RÜYADA BEYAZ YILAN GÖRMEK

Beyaz yılan, devlet işlerinizin çabucak hallolacağı büyük kurumlardan hayırlı haberler alacağınız anlamına geliyor. Ayrıca beyaz yılan, size yaklaşamayan, ne yapsa da kazanamayan zayıf bir düşman demek de olabilir.

RÜYADA YEŞİL YILAN GÖRMEK

Rüyanızdan yeşil uzun bir yılan görerek uyandıysanız elinize para geçebilir. Yeşil yılan ayrıca aldanmaya müsait olduğunuz anlamını da taşıyabilir.

RÜYADA ZEHİRSİZ YILAN GÖRMEK

Eğer rüyanızda zehirsiz yılan gördüyseniz ve gördüğünüz yılan sizi korkutmadıysa hayırlı haberler alabilirsiniz. Para ile ilgili işleriniz hallolabilir, yüksek mevkiden birinden yardım alabilirsiniz. Ya da elinize altın geçebilir.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRMEK

Eğer gördüğünüz rüyada yılana kolayca dokunup öldürüyorsanız düşmanlarınızı kolayca alt edebileceğiniz anlamına gelir. Kariyer ve aşk hayatınızda mutlu bir döneme girebilirsiniz. Rüyada yılan öldürmek çoğu zaman da evliliğe işarettir.