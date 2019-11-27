Rüyada yavru köpek görmek ne anlama gelir?

27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada yavru köpek görmenin anlamı merak edenler tarafından araştırmaya başlandı. Bizde sizler için derledik haberimizde sizlere sunduk. İşte rüyada yavru köpek görmenin anlamı...
Rüyada yavru köpek görmek
Eğlence peşinde koşmaya, zevki safa sürmeye, lüks bir hayat yaşamının peşinde olmaya ve elindekilerle yetinmeye razı gelmemeye alamet eder. Rüya sahibinin hep daha fazlasını istediğine, sahip olduklarının kıymetini bilmediğine, bunun için Allah’a şükretmekten aciz olduğuna, dini ve ahiret hayatını unutarak daha çok dünya malına ve parasına sahip olmak için uğraştığına alamet eder.
Rüyada yavru köpek bulmak
Rüyasında köpek yavrusu bulduğunu gören kişinin kendisi için çok hayırlı ve vefalı olacak bir dostu olacağına alamet eder. Zor gün dostuna ve onun rüya sahibini hiçbir şartta ve koşulda terk etmeyecek kadar kendisine sadık olduğuna ve ona karşı hiçbir zaman hainlik düşünmemesine tabir edilir.
Rüyada yavru köpek sevmek
Rüyada köpek yavrusu sevmek, rüya sahibi kadınsa o kişinin artık anne olmayı, rüya sahibi erkekse de o kişinin artık baba olmayı istediğine ve kendisini bunun için hazır hissettiğine rivayet edilir. Bu rüya, kişinin bu arzusunun Allah’ın izniyle gerçek olacağına yorulur.
Rüyada yavru köpek almak
Rüyasında köpek yavrusu bulduğunu gören kişinin kendisi için çok hayırlı ve vefalı olacak bir dostu olacağına alamet eder. Zor gün dostuna ve onun rüya sahibini hiçbir şartta ve koşulda terk etmeyecek kadar kendisine sadık olduğuna ve ona karşı hiçbir zaman hainlik düşünmemesine tabir edilir.
Rüyada yavru köpek ölüsü görmek
Rüyada yavru köpek ölüsü görmek, rüya sahibin haz etmediği, güvenmediği ve kendisine karşı kötü planlar içinde olduğunu zannettiği bir kimsenin, artık zarar vermeyecek olduğuna kanaat getireceğine rivayet edilir.
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