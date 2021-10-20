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Rüyada okula gitmek ne anlama gelir? Rüyada okul görmek

Rüyada okula gitmek, okumaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye hevesli bir kişinin varlığı üzerinden tabir edilir.

20.10.2021 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Rüyada okula gitmek ne anlama gelir? Rüyada okul görmek

Rüyada okulda olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin meslek hayatında ve aile yaşamında istediği huzuru, başarıyı ve mutluluğu yakalayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi kültürlü ve eğitimli olmak için ömrünün sonuna kadar okuma isteğinden vazgeçmeyecek ve hep bir adım daha ileri gitmek için çaba gösterecek demektir.

RÜYADA OKULA GEÇ KALMAK

Rüyada okula geç kalmak, uğursuzluktur. Rüya sahibinin hayatında bir takım aksiliklerin baş göstereceğine, kişinin kazancının düşmesiyle birlikte maddi gücünün de azalacağına ve alışkın olduğu yüksek yaşam standartlarının düşeceğine işaret eder.

RÜYADA İLKOKULA GİTMEK

Rüyada ilkokula gitmek, güzel bir hayat yaşamaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin yüksek tahsil yapacağına, diploma ve meslek sahibi olacağına alamet eder. Kişi, her yerde geçerli olacak kadar değerli bir üniversite diploması alacak ve mesleğinde istediği noktaya gelecektir diye yorumlanır.

RÜYADA OKUL GÖRMEK

Rüyada okul görmek, rüya sahibinin kendini yetiştireceğine, bilgili, kültürlü ve donanımlı hale geleceğine, makam sahibi olacağına ve işinin uzmanı olmayı başaracağına yorulur. Kişi, elini attığı ve kafasına koyduğu her işi layığıyla yerine getirecek kadar azimli ve çalışkan olacak demektir.

RÜYADA OKULA GİTMEK İÇİN HAZIRLANMAK

Rüyada okula gitmek için hazırlanmak, rüyayı gören kişinin kariyer edineceği ve iyi bir yönetici olacağı anlamına gelir.

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