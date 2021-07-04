Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada kendini çıplak görmek...
RÜYADA KENDİNİ ÇIPLAK GÖRMEK
Rüyada görülen çıplaklık, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu rüya, görenin durumuna göre de yorum ve tabir kazanmaktadır.İbadet ehli, dindar olan bir kimse, rüyasında kendisini anadan doğma çıplak olarak görse, bu rüyası onun dindarlığına ve hayır ehli, hayırsever biri olduğuna işaret eder.Keder ve üzüntülü olan bir kimse rüyada çıplak olarak görülse, bu onun, üzüntü ve kederden kurtulacağına işarettir.Bir kadın, rüyasında kocasının yanında çırılçıplak soyunmuş olduğunu görse, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Bu rüyası, onun, eşinden ayrılacağına işaret olarak tabir olunur.Cabir-i Mağribi'nin yorumu:Bir kadın, rüyasında kendisinin avret yerleri de dahil anadan doğma çırılçıplakmış olduğunu görse, bu rüyası, onun, halk (insanlar) arasında rezil ve rüsva olacağına, mihnet ve meşakkat çekeceğine ve kedere düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Ancak rüyayı gören kadın, eğer iyiliği ve düzgün hali ile bilinen ve tanınan biri ise, o zaman bu rüyası iyiye ve hayra yorumlanır. Kendisinin affına işarettir denmiştir.Bir kimse, rüyasında edep yerleri de dahil olmak üzere kendisini çıplak görse, bu onun, mihnet (çile) çekeceğine ve rezil-ü rüsva olacağına işarettir.Kirmani'nin yorumu:Bir kimse, rüyasında bir iş için soyunup çıplak olduğunu görse, eğer bu işi dini bir mesele için ise (mesela gusül abdesti almak gibi), bu rüyası, hayra ve iyiye yorumlanır. Eğer bu işi dünyaya ait bir iş ise (mesela zina gibi günah olan bir işe dayanıyorsa), bu rüyası onun (rüya sahibinin) dünya menfaati elde edeceğine işarettir, fakat ahiret bakımından zarar edeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendisinin çırılçıplak olduğunu, üzerinde hiçbir şeyi bulunmadığını, ancak insanların kendisine hiç bakmadıklarını ve kendisinin de bu durumunun hiç farkında olmadığını gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, gam ve kederi, sıkıntısı varsa, bunlardan kurtulup selamete erer, eğer borcu varsa, borcunu ödemek nasip olur ve borcundan kurtulur şeklinde yorumlanır. Fakat bu rüyayı gören kişi, eğer zengin ise onun için bu rüya iyi sayılmaz. Zengin, malını kaybeder, ya da evini satar, başka bir yoruma göre, eşinden ayrılır şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, bu rüya kişinin tövbe edeceğine işaret eder, ya da dünyadan ve dünyalıklardan kendisini uzak tutup kendisini ahiret işlerine verir şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, malından zarar edeceğine veya aleyhinde dedikodu edileceğine işaret eder şeklinde tabir olunur.Kişinin, rüyada avret mahallinin (mahrem yerlerinin) açık olduğunu, başkalarının bakmadığını ve kendisinin de bu durumdan utanmadığını görmesi, iyiye yorumlanır. Rüya sahibi kişinin, bütün dert ve kederlerinden kurtulacağına, eğer hastalığı varsa, ondan da şifa bulup kurtulacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.Bir kimse, rüyasında kendisini çıplak olarak gördüğü halde etrafındaki insanlardan örtünmek için hiçbir şey istemediğini ve onlardan utanmadığını da görse, bu onun hacca (hacılığa) gideceğine işaret olarak yorumlanır. Salih (dindar) bir kimse, rüyasında üzerindeki elbiselerini çıkarıp çıplak kaldığını görse, bu rüyası onun için hayır ve menfaat göreceğine ve sıkıntıdan, üzüntüden kurtulup selamete ereceğine işarettir. Aynı rüyayı dindar olmayan, günahlardan sakınıp kendisini korumayan bir kimse görse, bu onun için iyiye ve hayra işaret değildir. Kötülüklerin içinde olan bu adam için bu rüyası, üzüntü ve kedere düşeceğine ve halk arasında rezil-ü rüsva olacağına ve sakladığı sırlarının ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır. Genç olsun, ihtiyar olsun herhangi bir kadının rüyasında kendisini çıplak bir durumda görmesi, rüya yorumcuları olan ünlü tabircilere göre iyiye ve hayra yorumlanmamıştır. Bazı yoruma göre: Rüyasında kendisini çıplak görmek, yeni bir elbiseye kavuşacağına, yani rüyayı gören kişinin yeni bir elbise giyeceğine işaret eder şeklinde tabir olunur. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan kurtulup aydınlığa, mutsuzluktan mutluluğa ereceğine işaret olarak tabir olunur.Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selâmetine ve iyi haline işâret eder.Rüyada kendi elbiselerini çıkararak, çıplak hale geldiğini görmek, rüya sahibinin itibarının artacağına, içyüzün selâmetine işâret eder.Bazen de rüyada ayıp yerleri görünerek bundan utanan kimse için çıplaklık, insana pişmanlık verecek şeye işâret eder.İbadet ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlığına, amellerinin güzelliğine ve çok hayıryapmalarına işârettir.Hasta olan kimsenin rüyasında, sarı renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kurtulmasına işârettir.Hasta olan kimsenin rüyasında, kırmızı ve siyah renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi de, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kurtulmasına işâret eder.Üzüntülü ve sıkıntılı bir kimsenin rüyada çıplak görülmesi, o kimsenin üzüntü ve kederinden kurtulmasına; ferah ve sevince işârettir.Töhmet altında bulunan bir kimsenin rüyada çıplak görülmesi, töhmetten kurtulmaya işâret eder.Devlet hizmetinde bulunan bir kimsenin rüyasında, halkın, kendisinin avret mahalline baktıklarını görmesi, o kimsenin rütbe ve makamından ayrılmasına veya vazifesinden azledilmesine işârettir.Rüyada çıplak olduğunu fakat avret yeri örtülü olduğunu görmek, af ve mağfirete mahzar olmaya işâret eder.Rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığını; ancak kendisini örtecek bir şey bulamadığını görmek, rüya sahibinin zarara uğrayacağına ve fakirleşeceğine işârettir.Ölmüş bir kimsenin rüyada çıplak fakat yalnız avret mahalli örtülü olduğu halde görülmesi, o ölü kimsenin dünyadan sevapsızgittiği halde cennetin nimetleriyle nîmetleneceğine işârettir.Rüyada gusül abdesti almak için soyunduğunu görmek, hayra ve ibadete işâret eder.Bir kadının rüyada çıplak olduğunu ve avret yerinin açık olduğunu görmesi, bütün insanlar içinde rüsvay ve rezil olmasına, mihnet ve kedere işâret eder.Evli bir kadının rüyasında kendisini çıplak halde görmesi, boşanmasına veya başka bir musibete duçar olmasına işâret eder.Bir kadının rüyada üzerindeki siyah elbisesini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, sevinç ve aydınlığa ve feraha kavuşmasına işâret eder.Bir erkeğin rüyada üzerindeki siyah elbisesini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, hacca gitmesine işâret eder.Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu görmek, rüya sahibinin rezil ve rüsvay olmasına işârettir.Rüyada bir mescitte soyunduğunu görmek, günâhlarından kurtulmaya ve tövbe etmeye işârettir.Bazen rüyada soyunmak, yeni elbise giymeye işâret eder.
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