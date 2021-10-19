Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada kedi görmek...

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmek bazı tabircilere göre iyi, bazıları rüya tabircilerine göre kötü olarak yorumlanır. Kedinin yanı sıra görülen şeyler yorumun farklılaşmasına sebep olur. Kedi, genel olarak kadın düşman olarak yorumlanır. Eğer rüyayı görsen bekar bir kadınsa kısmetinin kapalı olduğuna delalet edebilir.

RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK

Yardımcı, uşak, bahçıvan ya da temizlikçi olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin işlerini kolaylaştıran, günlük hayatın koşuşturmasında yetişemediği işlerini yapan, sağını solunu toparlayan, kişinin eksiğini gediğini tamamlayan bir kimsenin varlığına tabir edilirken bir diğer yandan da rüya sahibine karşı vefasızlık yapacak bir kimsenin varlığına tabir edilir.

RÜYADA KEDİ ALMAK

Rüyada kedi aldığını görmek, aile hayatında kazanılacak olan mutluluk ve sevince delalet eder. Rüyada kedi almak, rüya sahibinin insanlar tarafından saygı gören ve sevilen birisi olacağı demektir. Kişinin uzun çalışmalar sonucu zafere ulaşacağı, neşesinin yerine geleceği olaylar yaşayacağı anlamına da gelmektedir.



RÜYADA BÜYÜK KEDİ GÖRMEK

Erkek kedi evladın, düşmanın, hırsızın ve söz taşımanın işaretidir. Rüyada kocaman büyük bir kedi görmek kişinin şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkiiye çıkacağı demektir. Rüyanızda büyük kedi görmeniz bir kişiyi arkasından çekiştireceğinize tabir edilir. Bazı tabircilere göre rüyada büyük kedi görülmesi rüyayı gören kişinin önemli bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle uzun süre dost olacak anlamına gelir. Bazen büyük kedi hüzün ve kederdir. Rüyada iri yarı kocam kedi gücü ve yaratıcılığı temsil ettiği gibi kötü şans ve talihi de ifade etmektedir.



RÜYADA KEDİ SEVMEK

Rüyada kedi sevmek rakiplerinizin size zarar veremeyeceğine işarettir. Rüyada sevdiğiniz kedi miyavlayan bir kediyse dost ve arkadaşlarınızın tavsiyelerini dikkate almanıza yorumlanır. Rüyada eğlenmek ve oynamak için kedi sevmek ise sevince işaret eder. Kedi sevdiğini görmek, çoğu kez yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağı demektir. Rüyada kedi sevmek başarıya ulaşmaya, yardımlaşmaya, ve yüksek makamlara gelmeye işaret eder. Bu da kişinin aile yaşantısını olumlu yönde etkilemeye işarettir. Kişinin rüyasında kedi sevmesi, kendisini sevdirmeye çalışan kimseye delalet etmektedir. Bazen de bu rüyanın tabiri vefasızlık anlamına gelir. Bu kedi sokak kedisiyse manasız ve akıl dışı söz kişiyi ifade eder. Kendini halka sevdirmeye çalışan kimse demektir. Bazen de kedi sevmek, evladı için didinen kadına işarettir. Kedi okşamak; eğer kedi sevimsizse liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize yorulur. Bazen de söz ve şaka yapan insan manasına gelir. Rüyayı gören kimse kedi seviyorsa iyi bir dosttur. Kedi sevmiyorsa düşmandır.

RÜYADA KEDİ ISIRMAK

Rüyamda kedi ısırması çocuğun terbiyesi konusunda hırs yapan kadına delalettir. Bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Kedi ısırması düşmanları def etmeye işarettir. Bazen de fesat ehli hırsız kimse demektir. Rüyasında kendi evindeki dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir sene anlamına gelmektedir. Rüyalarda görülen kediler, hizmetçidir.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada kedi tarafından tırmalanmak, sıkıntı ve meşakkat olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin başına gelecek tatsız olaylara işaret eder. Rüyada sokak kedisinin tırmalaması ise rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine yorulur. Kedi tarafından tırmalanmak, bir yandan da niyeti açık bir düşmana işarettir. Eğer kedi erkekse şiddetli bir hastalığa yorumlanır.

RÜYADA KEDİ BESLEMEK

Rüyada kedi beslemek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delâlet eder. Yine kedi beslemek bahtın açıklığına ve aileye katılacak bir çocuğa delâlet eder. Kedi beslemek evlada işarettir. Rüyada kedi beslemek bir erkek çocuğa işarettir. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Rüyada kedilere yiyecek verip beslediğini görmek, derecenin yükselmesine, bir kuruluşta âmir olmaya delâlet eder. Rüyada kedileri toplu halde beslediğini görmek, şanlı ve azimli kimseler nezdinde yüksek mevkiiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaate delâlet eder.

RÜYADA KEDİ SALDIRMASI

Rüyada kedi saldırısına uğramak, kişilerin alacağı zor kararları ifade eder. Rüya sahiplerinin alacağı bazı yanlış kararlar sebebiyle, maddi olarak büyük zararlar yaşayabileceğine rivayet edilir. Alınacak olan önemli kararların, kişiler tarafından mutlaka tartılması şeklinde yorumlanır.