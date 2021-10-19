Bedenimizin ve zihnimizin dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya denir. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada kavga etmenin anlamı üzerinde duracağız. İşte rüya tabirlerine göre kavga etmek ya da ağız kavgası yapmakla ilgili merak edilenler...
RÜYADA KAVGA GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada kavga etmek iki şekilde değerlendirilen rüyalardandır. Eğer ki rüyada kavga ederken birini dövüyorsanız, ona tokat atıyor, tartaklıyor, itip kakıyorsanız o kişiye gerçek hayatta bir faydanız dokunacak, bir konuda destek olacaksınız demektir. Eğer rüyada dayağı yiyen sizseniz o zaman o kişiden destek ve yardım alacaksınız demektir. Bazı rüya tabircileri ise rüyada kavga etmenin birine karşı kin beslemeye işaret ettiğini söyler.
RÜYADA AĞIZ KAVGASI YAPMAK
Rüyada biriyle ağız kavgası yapmak rüya sahibinin hayatında bir problem olduğunun işaretidir. Rüyasında ağız kavgası yapan rüya sahibi yakı zamanda manevi olarak zor günler yaşayacak demektir. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada ağız kavgası yapılan kişinin tanıdık bir kişi olması durumunda gerçek hayatta da onunla ilgili bir sorun yaşanacağını iddia eder.
RÜYADA ANNE BABAYLA KAVGA ETME NE DEMEK?
Rüyasında anne babası ile kavga ettiğini gören kişi gerçek hayatta anne babamızı ihmal ettiğimizi ya da onları kırıyordur. Rüyada anne babayla kavga edildiğinin görülmesi gerek hayatımızla ilgili uyarı veren rüyalardandır.
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