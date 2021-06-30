Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de inek görmek geliyor...
RÜYADA İNEK GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada inek gören kişi kim olursa olsun, malı, bereketi, kısmeti artar. Gönlünce zengin olur. Gönlüne göre kimseyle hemhal olabilir. Rüyada inek görmenin faziletleri hayırlı ve bereketli olarak yorumlansa da ineği görme biçimi birbirinden farklı olur.
Rüyada inek görmek, kişinin hayatının değişeceğine, sıkıntılarının biteceğine rivayet edilir. Her kim rüyasında inekler görür ve onlarla konuşursa, işte o zaman tüm dilekleri gerçek olacaktır. Rivayete göre inek görmenin kişinin sevdasına kavuşacağı manasını taşır. Kim, ineği rüyasında otlarken görürse, onun için yepyeni sevap kapıları açılacaktır.
RÜYADA İNEK KESMEK
İnek kesmek, İslam dininde haram değildir. Bu yüzden rüyanın kötüye yorumlanmadığını belirtelim. Sadece belli zamanlarda inek kesmenin, bazı olumsuz taraflarının olduğunu söylemek mümkündür. Rüyasında inek kestiğini gören kimse, kendisine bela olan tüm sıkıntılardan kurtulur. İnek kesip etini fakir fukaraya dağıttığını gören kimsenin, şerefinin yükseleceği söylenmiştir.
Rüyada inek kesmek istediğini, ama başaramadığını gören kimseniz, yakın arkadaşlarından birinin ölümden döneceğine işaret edilmiştir. Alimler rüyada inek kesmenin faziletlerini şöyle yorumlarlar. Kişi ineği bir amaç için kesiyorsa, amacının güzelliğine bağlı, rüya tabiri değişecektir. İneği başkalarına dağıtmak için kesiyorsa rüya sahibi için sağlıklı hayatın habercisidir.
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