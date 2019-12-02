Rüyada inek görmek ne demek?

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Rüyada inek görmek
Kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır. Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere
atılacak ve bol para kazanacak demektir. Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun
daha iyi olacağını işaret eder.
Rüyada inek görmenin yorumu
Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir. Hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır.
İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır.
Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.
Rüyada bir inegi sagip sütünden içtigini gören, fakirse zengin olur, zengin ise parasi daha da çogalir. Cabir'ül-Magribi'ye göre ;
rüyasinda semiz bir inek satin aldigini gören zengin bir kimse ile evlenir.
Bir inegi sagdigini, fakat sütünden içmedigini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz.
inegin kendisi ile konustugunu gören, herkesin sasiracagi derecede zengin olur.
Bir sigirin kendisine dogru geldigini görene, o yil çok hayirli ve mübarek olur.
Sigirin kendisine arkasini dönüp gittigini görmek, o yilin iyi geçmeyecegine isarettir.
Bir sigirin kendisini isirdigini veya boynuzu ile vurdugunu görmek, esinin kendisine ihanette bulunduguna delalet eder.
Rüyada inek görmek, helal maldir. Semiz sigir zengin bir es, zayifi ise fakir bir es, beyaz renkli sigir dindar bir kadin, sütlü inek hayir ve menfaat sahibine, boynuzlu inek ahlaksiz bir kadina delalet eder. Inegi sagmak istedigini fakat hayvanin boynuzu ile savunarak sagmaya birakmadigini görenin esi itaatsizlik eder. Birinin inegini sagdigini ve inegin de onu engelledigini görenin karisi ihanet eder. Es-Salimi'ye göre ; rüyasinda bir inegin evine girdigini göre-nin, bir devlet büyügünden eline mal geçer. Bir inek bulup onu evi-ne götürdügünü gören, hayra erisir. Bir inegin yularindan tutarak götürdügünü gören, ahlak sahibi bir kadinla evlenir. Bir inegin üzerine bindigini görenin karisi vefat eder ve ondan kendisine miras kalir. Bir baska rivayete görede: Bir inegi sagdigini gören kimse, mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve götürdügünü gören kimse, hayra erisir.
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