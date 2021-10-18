İnsan zihninin dinlenmek için uykuya ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya denir. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada inek görmenin anlamı üzerinde duracağız. İşte rüya tabirlerine göre rüyada inek sağmak ya da inekten kaçmakla ilgili merak edilenler...

RÜYADA İNEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada inek görmek, bazı rüya yorumcularına göre kısmet olarak değerlendirilmektedir. Rüya yorumları bazen rüyayı görenin cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Rüyada inek gören kişi eğer kadınsa bu rüya evliliğe, eğer erkekse bu rüya zenginliğe işarettir.

RÜYADA İNEK SAĞMAK

Rüyada inek sağmak hayırlı ve bereketli rüyalardandır çünkü rüyada memeleri süt dolu inek, bereketli rızık habercisidir. Rüyada inek sağdığını gören kişi rüya sahibine bir yerden ek bir gelir gelecek demektir bu bir miras da olabilir. Rüyasında inek sağan kişi bereketli bir kazanca nail olacak ve çok paralar biriktirecektir.

RÜYADA İNEK KESMEK

İnek kesmek, İslam dininde haram değildir. Bu yüzden rüyanın kötüye yorumlanmadığını belirtelim. Sadece belli zamanlarda inek kesmenin, bazı olumsuz taraflarının olduğunu söylemek mümkündür. Rüyasında inek kestiğini gören kimse, kendisine bela olan tüm sıkıntılardan kurtulur. İnek kesip etini fakir fukaraya dağıttığını gören kimsenin, şerefinin yükseleceği söylenmiştir.

RÜYADA İNEKTEN KAÇMAK

Rüyada inekten kaçmak, ekonomik olarak ferahlığa işaret eder. Bazı rüya yorumcuları rüyada inekten kaçmayı ekonomik olarak büyük paraların kazanılacağı bir işe yorsa da bazı yorumculara göre rüyada inekten kaçmak manevi olarak yorgunluğa ve nedeni bilinmeyen bir karamsarlığa, hüzne işarettir.