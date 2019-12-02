Rüyada gelinlik görmek ne anlama gelir?

Rüyada gelinlik görmek

Rüyada gelinlik giydiğini gören kişi bekar ise hemen evlenir. Gelinlik temiz ise mutlu bir evliliğe kirli ise kötü bir evliliğe delalet eder. Gelinlik siyah ise evlilikte çıkacak sorunlara işaret edilir.

Rüyada temiz gelinlik görmek; Rüyanızda giydiğiniz gelinlik temiz ise mutlu bir evlilik süreceğinize işaret eder. Bekarlar için güzel bir evliliğe, sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya delalet eder.

Rüyada kirli gelinlik görmek; Evliliğinizde sıkıntılar yaşayacağınıza, Özellikle çalışma hayatınızda yapacağınız bazı girişimlerden istediğiniz sonucu almamanıza delalet eder.