Rüyamızda ev görmek genel olarak iyiye yorumlanır. Rüyada evi ne şekilde gördüğünüz rüya anlamını değiştirir. Rüyanızda gördüğünüz evin anlamını sizler için derledik ve sizlere sunduk.

RÜYADA EV GÖRMEK

Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır.Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir.Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığım görse o evin kıymeti ve seren nispetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden aynı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapışı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa,o kimse hayır ve nimete işarettir.Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresin! üzerine alır.Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.

RÜYADA EV ALMAK

Kişinin rüyasında çok büyük ev alması o ev, rüya sahibinin nefsine, bedenine, şanına, şerefine, azametine, büyüklüğüne, şöhretinin iyiliğine ve himayesi altında bulunan kişileri ifade eder. Rüya sahibinin rüyasında evi satın almaya niyetlenmesi ise dünya malına ve helâl rızık talebinde bulunmaya alamettir.



Rüyasında güzel, temiz, ferah bir ev aldığını gören kimsenin hayatı da istediği gibi alacak demektir. Rüyada ev satın aldığını görmek, güven içinde yaşamaya ve yaptıklarından zevk almaya, sevinmek anlamlarına da gelebilir.

Bir başka rivayete göre de, rüyada 1+1 ev satın almak için bakmak, biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine tabir olunur. Rüyasında ev satın alan kimse memuriyete ehil biriyse memur olacağı, tüccar ise fazla ticaret ve mal edeceğini ifade der. Rüyasında ev aldığını görmek endişesiz günler geçirmeye yorumlanır. Rüyayı gören kişinin daha iyi bir gelecek için atılımlar yapacağını bildirir.

RÜYADA EV TAŞIMAK

Rüyada görülen taşınma eylemi, yaşamdaki iyi gelişmeleri temsil eder. Bir kimse rüyasında geniş ve ferah bir eve taşınırsa, sıkıntılarından kurtulur. Maddi ve manevi bir ferahlığa erişir. Bu rüya kimi zaman da yeni ortaklıklara ve iş anlaşmalarına delalet edilir. Rüya sahibi yeni bir iş kurabilir. Yeni anlaşmalar yapabilir. Ve yaptığı bu anlaşmalar kendisine refah dolu bir yaşamın kapılarını aralar.

Rüyada taşınmak bazı rüya yorumcuları tarafından daha farklı yorumlanır. Bu yorumlara göre taşınmak eylemi, kişinin düşünce ve duygularını temsil eder. Bu duygular kişiyi sıkıntıya sokan duygulardır. Ve yapılan yorumlara göre rüya, sıkıntıların artık bittiğinin müjdecisidir.



RÜYADA EV TEMİZLEMEK

En güzel rüyalar arasında yer alan ev temizlemek konusunda, aile içerisindeki maddi sorunların son bulmasına hikmet eder. Kişinin rüyasında ev temizlemesi, güzel günlerin yaşanması şeklinde yorumlanır. Rüyada ev temizlemek, mümkün olan kısa bir sürede kişinin büyük bir mal kazanacağına delalet eder. Faka yorumcular bu paranın kaynağının nereden olacağına dair bilgi olamayacağını ifade etmişlerdir.

RÜYADA EV SÜPÜRMEK

Rüyada evi süpürmek, hayattaki değerlerin dikkate alındığına, kişinin büyüklere karşı çok saygılı olduğuna hikmettir. Rüya sahibinin Allah katında makbul insan olduğunda delalet eder. Rüyada evi süpürmek, bazı zamanlarda çekilen acı ve sıkıntıların son bulması anlamlarına gelir. Evi süpürmenin manası, işlerin yoluna gireceği anlamına gelir.