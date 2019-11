Rüyada et yemek ne anlama gelir?

Rüyada et görmek genel hatlarıyla bakıldığında iyiye yorumlanmaz fakat rüyada görülen etin ne şekilde olduğu rüya sahibini farklı şekilde etkilemektedir. Şu sıralar merakla araştırılan et ne anlama gelmekte? İşte rüyada görülen etin anlamı ve yorumu haberimizde...

Rüyada et görmek;

Rüyada et yemek, iyiye yorulmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur.İnsan eti dedikodu olacağını bildirir. Rüyasında bir kasaptan et alan kimsenin sağlığı bozulacak demektir. Koyun eti sağlığın bozulacağını ve kötü olayların habercisidir. Kuş eti yemek isteklerin olacağına işaret eder. Kokmuş et çok kötü sayılır. Et yemekleri yemek kazancın helal olmadığının işaretidir.

Rüyada et yemek; pek de hayırlı sayılmaz. İnsan eti yemek çok fena bir dedikodu, koyun eti hastalığı veya felaketi, kuş eti yiyenin ise muradının olacağına işarettir.

Genel yorum;

