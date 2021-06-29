Rüyada ekmek görmek çok sık görülen rüyalardan biri olarak biliniyor. Rüyasında ekmek pişirdiğini ya da ekmek yediğini göre biri bunun ne anlama geldiğini araştırıyor. Rüyalarımızın hislerimiz ve düşüncelerimizle ilgili çıkarımlarda bulunabilmek için psikolojinin de yakından ilgilendiği konulardan biri. İşte rüya tabirlerine göre rüyada ekmek görmenin anlamı...
RÜYADA EKMEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada ekmek görmenin anlamı iyidir. Rüyada ekmek görmek sevince yorumlanır. Rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulduğunu görenin kederi kalmaz. Bilmediği görmediği bir yerde yarım ekmek bulup, onu yemek istediği halde yiyemediğini görenin eceli yaklaşmıştır. Bildiği bir yerde yarım ekmek bulup, bunu eline alanın yarı ömrü geçmiştir. Birçok ekmeği olduğu halde bunlardan yemediğini gören akrabasına zarar getirir veya onlardan zarar görür. Eğer bu ekmeklerden yer ise büyük bir mala konar. Gayet sıcak ekmek yediğini gören keder ve sıkıntıya düşer.
RÜYADA EKMEK PİŞİRMEK NE DEMEK?
Rüyada ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirdiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmek miktarınca eline mal geçer. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası, onun için çalışır ve ondan üzüntü gider.
RÜYADA EKMEK YEMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada ekmek yemenin anlamı rüya yorumcularına göre değişir. Bazı rüya yorumcuları rüyada ekmek yemenin dert ve sıkıntılardan kurtulup, refaha kavuşacağınıza, olmasını arzu ettiğiniz bir işinizin lehinize sonuçlanacağına işaret ettiğini söyler.
Rüyada ekmek yemek, geçim darlığına, ekmeğin içini yemek faydalı ilme, kabuğunu yemek, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işaret eder.
RÜYADA SICAK EKMEK GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada sıcak ekmek yemek veya sıcak ekmek yediğini görmek maalesef iyi bir anlama sahip değildir. Rüyalarda görülen sıcak ekmek görmek veya sıcak ekmek yemek, haram mala delalettir. Sıcak ekmek korktuğun halde yaklaştığın kötü ve zararlı şeyi temsil eder. Ağzının yanacağını bildiğin ya da bilmediğin halde bulaşacağına işlere kişileri temsil eder.
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