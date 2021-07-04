Rüyada düştüğünü görmek pek çok farklı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyaların anlamı rüyayı görülüş şekline göre değişiklik göstermektedir. İşte rüyada düştüğünü görmenin anlamı...

RÜYADA DÜŞMEK

Rüyada düşmek genelde rüya sahibi için ferah bir yaşama işarettir. Rüya sahibinin yaşadığı bazı sıkıntı ve üzüntü ile beraber kederden kurtulacağına delalet eder. Borçlarını ödeyeceğine, maddi sıkıntıların son bulacağına ve mutlu bir yaşam süreceği üzerine işaret eder. Özellikle rüyasında düştüğünü gören kişilerin bazı zorluklardan kurtulacağına yorulur. Bu zorlukların ardından düze çıkacağı ve maddi manevi tüm problemlerin üstesinden geleceğine delalet eder.

RÜYADA AYAĞI TAKILIP DÜŞMEK

Rüyada ayağa takılıp düşmek rüya sahibinin iyi bir makama yükseleceği ve bu makamı garanti altına alacağına delalet eder. Ayrıca hayallerinin yerine geleceğine, hedeflediklerini bir bir gerçeğe dönüştüreceği üzerine yorumlanır. İyi bir maddi ve manevi kazanç elde edeceğine, ailesiyle beraber mutlu bir yaşam süreceğine delalete eder. Özellikle maddi açıdan hayatı boyunca sorun yaşamayacağına, önemli bir mücadele ile ciddi başarılar elde edeceğine işarettir.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK

Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, iyilik ve hayırdan şerre düşmeye işarettir.Rüyada yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye işarettir. Rüyada yeşil ve sulak, aynı zamanda güzel bir yere kişi düşüyor ise o zaman mutlu bir yaşam süreceği üzerine işaret eder. Aynı zamanda eğer kişi rüyada yüksekten düştüğünde ölmüyor ise, o zaman göstereceğim mücadelelerin sonucunu en iyi şekilde alacağına delalet etmektedir.

RÜYADA SIRT ÜSTÜ DÜŞMEK

Sırt üstü düşmek veya sırt üstü düştüğünü gören güvendiği birinden zarar görür ihanete uğrar. sırt ustu düşmek; Gereksiz nazınız yüzünden sizin için gerçekten önemli olan bir işi kaybedeceğinize işarettir. Bir başka yoruma göre de; sırlarınızı anlattığı­nız gerçek dostlarınıza işarettir.

RÜYADA YÜZ ÜSTÜ DÜŞMEK

Rüyada yüzüstü düşmek rüya sahibinin dini ibadetlerini yerine getireceği üzerine rivayet edilir. Rüyada yüz üstü düşmek, dünya ve ahirette ziyan edenlerden olmaya, sapıklığa düşmeye delalet eder. (Bu bir uyarı rüyasıdır, tövbe ve dua ile Allah (C.C.)’tan yardım istenmelidir.)

RÜYADA BALKONDAN DÜŞMEK

Rüyada balkondan düşmek, rüya sahibinin yakın zamanda kötü günler yaşayacağına ve bu kötü günlerin yakınlarından geleceğine işarettir. Rüya sahibinin çevresinde bulunan kişileri doğru seçmesi ve düşünmesi konusunda bir uyarıdır.

Rüyada balkondan düşmek, zor günlerden sonra gelecek güzel günlerin de habercisidir. Rüya sahibinin her sorunda sabırlı olması, hata yapmaktan olabildiğince kaçması sonucunda yaşanacak iyi zamanların işaretidir. Ayrıca rüyada balkondan düşmek rüyayı gören kişinin dürüst ve anlayışlı biri olduğuna da yorumlanır.

RÜYADA BİRİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada birinin düştüğünü görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında yaşadığı mutluluğu kaybedeceğine, çok zor durumlara düşeceğine hakkında asılsız dedikodular çıkarılacağına, çok büyük ve geri dönüşü olmayan hatalara düşeceğine, insanlar arasındaki saygınlığını yitireceğine, aile hayatında çok kötü tartışmalar yaşayacağına, çok büyük ihanete uğrayacağına ve iş hayatında çok büyük çaba ve azim göstermesine rağmen bir türlü işleri yoluna sokamayacağına alamet eder.

RÜYADA ALÇAKTAN DÜŞMEK

Rüyada alçak bir yerden düşmek, kişinin gözden düşeceğine işarettir. Bu kimsenin çevresinde hal ve hareketlerinin tepki çekeceğini, hoş karşılanmayacağını, huzurunun bozulacağını söyleyebiliriz. Alçak yerden düşmek aynı zamanda kişinin yaşayacağı talihsizliğe, mutsuzluğa, keyfinin bozulmasına ve çevreden işiteceği azarın sinirlerini bozacağına alamet edilir