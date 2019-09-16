16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyasında sarsıntı veya şiddetli deprem hissetmek nedir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Alimlere göre rüyada deprem görmenin anlamını haberimizde derledik.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüya sahibinin hayatı ile ilgili plan ve projelerinin dışarısında kalan bazı olayların yaşanacağına delalet eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin kendine güvenli bir şekilde emin adımlarla amacına ulaşacağının da habercisidir.
RÜYADA DEPREM NE ANLAMA GELİR?
Keder, zarar, ziyan, üzüntü ve korkuyla yorumlanır. Deprem nedeni ile dağın yer değiştirdiğini görmek ilahi felaketlerin yaşanacağına delalet eder. Rüyada Deprem ayrıca rüya sahibinin bir yerden başka bir yere göç edeceğine, planlar dahilinde olmayan değişikliklere işaret eder.
RÜYADA ŞİDDETLİ DEPREM GÖRMEK
Bir olay yaşanacağına ve birçok kişi tarafından da bu olayın konuşulacağına delalet eder. Rüyada şiddetli bir depremde birçok kişinin öldüğünü görmek ise geneli üzecek bir olayın yaşanacağını işaret eder. Sevilen bir kişinin kaybı şeklinde de yorumlanır.
RÜYADA BAŞKA BİRİNİN EVİNDE DEPREM OLMASI
Bu rüya dedikodu ile tabir edilir. Rüyada başka bir kimsenin evindeyken evin yıkıldığını ve insanların göçük altında kaldığını görmek trafik kazasına yorulur. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüya sahibinin yakını olan bir çiftin ayrılmasına işaret eder.
RÜYADA DEPREMDE İNSANLARIN KAÇTIĞINI GÖRMEK
Bir yerde deprem olduğunu ve insanların korku ile kaçıştığınızı görmek halka zorluk çektirecek bir olayın meydana geleceğine işaret eder.
RÜYADA DEPREMDEN YER YARILMASI
Hayırlı olmayan bir rüyadır. Yaşanacak kötülük, uğursuzluk ve kısmetsizlik ile tabir edilir. Halkın huzurunun, güvenliğinin bozulacağına işaret eder. Rüyada yerin yarıldığını görmek büyük savaşların yaşanacağına, kıtlık ve şiddetli korku şeklinde de yorumlanır.
RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK
Depremden kurtulduğunuzu ve yaşadığınızı görmeniz kişinin bazı durumlardan dolayı yorulacağı ve zorluk çekeceğine işaret eder. Rüyada depremden kurtulan insanlar görmek kalabalıkların toplanmasına ve çevredeki insanların seyre gelmesine sebep olacak bir olayın yaşanacağına delalet eder.
RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI
Evde deprem olduğunu görmek ve evin yıkılması başlanan bir işin yarım kalacağı anlamına gelir.
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