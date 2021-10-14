Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada bebek görmek...
RÜYADA BEBEK GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada bebek görmek, haber alınacağını ifade eder. Tabirciler, rüyada bebek görmenin, gelecek olan habere işaret ettiğini belirtirler. Bebeğin güzelliği, büyüklüğü gibi durumların, tabiri değiştireceğini söylerler. Rüyada güzel bebek görmek, alınacak çok güzel haberlere işarettir. Rüya sahibinin kendisi veya ailesi kısa sürede mutlu olacakları birçok haber alabilirler.
Rüyada çirkin bebek görmenin manasını tabirciler, kötü haberler şeklinde yorumlarlar. Bazı İslam alimleri, bebeklerin ister güzel ister çirkin olmasının, mutluluğa işaret ettiklerini söylerler. Alimler, bebeklerinin tümünün Allah'ın güzel nimeti olduğunu söylerler. Bu yüzden bebeklerin kötüye yorumlanmasının mümkün olmadığını dile gelirler. Tabi sadece eski İslam alimleri bunu ifade ederler. Tabirciler ise olaya daha farklı bakarlar.
RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMEK
Rüyada erkek bebek görmek, iyi, sevindirici, mutluluk verici haberler manasına gelir. Rüyada erkek bebeğin diğer anlamı, servet edinmeye işaret eder. Rüya sahibinin kendi servetini edinmesine, başka birinin servetinden pay almaya hikmet edilmiştir. Erkek bebeği ağladığını görmek, hafif hüzün manasına gelir.
Görülen bebeğin durmadan ağladığını görmek, bazı işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret edilir. Rüyada erkek bebeğin güldüğünü görmek, çok akıllı insana delalet eder. Kişinin akrabalarından veya tanıdıklarından birinin mevki makamının artacağına hikmet edilmiştir. Rüyada erkek bebek görmek, zamanında yapılmış hatanın kişinin karşısına çıkacağına mana edilir. Ancak bebeğin sağlıklı olduğu görülürse, çıkan hatadan kurtulmak olarak ifade edilir.
RÜYADA KIZ BEBEK GÖRMEK
Rüyada kız bebek görmenin genel olan yorumu, dertlerden kurtulmak manasına gelir. Rüya sahibinin dertlerinden kurtulacağı, refaha kavuşacağı ifade edilir. Rüya kız bebek görmenin diğer anlamı, borçların kapanacağına, güzel işlerin yapılacağına rivayet edilir. Rüyada ağlayan kız bebeğin görülmesi, münasip insanlarla tanışmaya işaret eder.
Rüyada kız bebeği olduğunu görmek, Allah'ın sunacağı nimetlerden faydalanma manasına gelir. İslam alimleri kim rüyasında kız bebeği olduğunu görürse, o kişi kısa zamanda nimetlerden faydalanacak demişlerdir. Rüyada yakınlarının kız bebeğini görmek, yakınlarının hayatının çok güzel olacağına delalet edilmiştir.
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