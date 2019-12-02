Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?

Rüyada bebek görmek

Yeni doğmuş bebek üzüntü ve kedere, bir diğer anlamı ise iyi habere hayırlı kısmete delalet eder. Yerde bulunan kız çocuğunu kucağınızı aldığınızı gördüğünüzde yoksul ise zengin olmaya, hasta ise şifa bulmaya delalet etmektedir. Güzel bebek görmek iyi habere, çirkin bebek görmek kötü haber veya dedikoduya delalet eder. Rüyasında bebek sevdiğini gördüğünü gören kişi hiç beklemediği yerden bir iyi haber alacağına , ağlayan bebeği susturmaya çalıştığını görmek ticarette kazanç için uğraştığına, bebeği cami avlusunda veya bahçede terk edilmiş olarak görmek akrabadan gelecek olan mirasa, bebek beşiğini salladığınızı görmek bir işe girip mutlu olacağına, erkek bebek görmek müjdeye, kız bebek görmek bolluğa ve şerefe delalet eder.

Yeni doğan bebek görmek; Sıkıntı veren bir dönem geçirileceği ama sonra iyi günlerin geleceğine işarettir.

Oyuncak bebek görmek; Eğlenceli bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, pişman olacağı bir iş yapacağına işarettir. Güzel bebek görmek iyi habere, çirkin bebek görmek kötü haber veya dedikoduya delalet eder.

Ağlayan bebek görmek; Hastalığın ve hayal kırıklığının, mutlu bebek mutluluğun habercisidir. Eğer bebeği emziriyorsanız, yakın çevreden gelecek kötülüğe hazır olun.