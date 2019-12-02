Rüyada balık görmek ne anlama gelir?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada balık görmek
Rüyamızda gördüğümüz balık genel olarak iyiye yorumlanır. Rüyada gördüğünüz balığın ne tür şekilde olması rüya anlamını değiştirir. Rüyanızda gördüğünüz balığın anlamını sizler için derledik ve sizlere sunduk.
balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, canlı ve taze balık bakire kadınla, suda balık avlamak sevinçli haberle, taze balık avlamak hayır ve fayda, küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla, ölmüş deniz balığı ham hayallerle tabir edilir. Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha, su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına, tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya, balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete, tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala, kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye, balıkçıdan balık almak evlenmeye, yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine, balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete, karada balık avlamak sevinçli habere, denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa, su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına delalet eder.
Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya; denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye; denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine; içi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya; yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya; bir şeyden çekinen için emniyete işaret eder.
Rüyada canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığına işaret eder. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.
Temiz suda yüzen balıklar zenginlik ve mutluluk işaretidir. Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi alın teriniz sayesinde elinize para geçecek demektir.
En iyiye yorulan rüyalar arasındadır. Balık daima kısmet sayılır. Balık tuttuğunu gören kimse toplu para alır. Sayısız balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetleri delalet eder.
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