Rüyada ayakkabı görmenin ne anlama geldiği merak edilen konulardan biri. Rüya yorumlarında rüyada görülen bir nesne ya da durum her rüyada farklı şekilde yorumlanabilir. Örneğin rüyada rahat bir ayakkabı giymek başarıya işaret ederken eskimiş ve yıpranmış bir ayakkabı görmek uzun ve yorucu bir çabanın ardından iş dünyasında başarıya işaret edilir. İşte rüya tabirlerine göre rüyada ayakkabı görmenin anlamı...
RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada görülen ayakkabının türü, rengi ve durumu, rüyanın farklı yorumlanmasına neden olur. Örneğin;
Rüyada topuklu ayakkabı görmek yeni kazanç kapılarına ve kişinin hayatının düzene gireceğine,
Rüyada yeni ayakkabı görmek zenginlik ve servete
Rüyada ayağa küçük gelen bir ayakkabı giymek sıkıntı ve zor geçecek bir döneme girileceğine işaret eder.
RÜYADA AYAKKABI ALMAK NE DEMEK?
Rüyasında yeni bir ayakkabı aldığını gören kişinin sıkıntısı biter. Rüyada vitrinde görülen yeni bir ayakkabı almak maddi durumunun düzeleceğine yorumlanır.
Üzüntü ve sıkıntı rüya sahibini terk eder. Kişi mutlu olur. Aynı zamanda rüyada yeni ayakkabı almak kişinin mutlu olacağı güzel haberlerdir.
RÜYADA AYAKKABININ ÇALINMASI NE ANLAMA GELİR?
Rüyada ayakkabının çalınması pek hayra yorulan bir rüya değildir. Rüyada ayakkabının çalındığını gören kişinin İçinde bulunduğu koşulların başarısı için elverişli olmayacağı anlamına gelir.
Rüyada ayakkabı çaldırmak, kimlik kaybını ifade eder. Başka birinin tarzınızı kopyaladığını veya sizden çok özel bir şey çaldığını hissedebilirsiniz. Bu, arkadaşlık grubunuzda, bir aşk ilişkisinde, hatta bir ailede değiştirildiğinizi hissettiğinizde gördüğünüz tipik bir rüyadır.
RÜYADA BEBEK AYAKKABISI GÖRMEK
Rüyada görülen bebek ayakkabısı iyiye yorumlanır. Rüyada bebek ayakkabısı gören hasta ise sağlığına kavuşur.
Rüyasında bebek ayakkabısı gören nişanlılar evlenir, işsiz iş bulur. Borçlu olan borcunu öder. Rüyada bebek ayakkabısı görmek gurbetteki kimselerin birbirlerine kavuşmalarına yorulur.
Sıkıntıda bir kimsenin rüyasında bebek ayakkabısı görmesi rahatına alamettir. Bebek ayakkabısı gören çocuk sahibi olur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!