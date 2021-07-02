Rüyada ayakkabı görmenin ne anlama geldiği merak edilen konulardan biri. Rüya yorumlarında rüyada görülen bir nesne ya da durum her rüyada farklı şekilde yorumlanabilir. Örneğin rüyada rahat bir ayakkabı giymek başarıya işaret ederken eskimiş ve yıpranmış bir ayakkabı görmek uzun ve yorucu bir çabanın ardından iş dünyasında başarıya işaret edilir. İşte rüya tabirlerine göre rüyada ayakkabı görmenin anlamı...

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada görülen ayakkabının türü, rengi ve durumu, rüyanın farklı yorumlanmasına neden olur. Örneğin;

Rüyada topuklu ayakkabı görmek yeni kazanç kapılarına ve kişinin hayatının düzene gireceğine,

Rüyada yeni ayakkabı görmek zenginlik ve servete

Rüyada ayağa küçük gelen bir ayakkabı giymek sıkıntı ve zor geçecek bir döneme girileceğine işaret eder.

RÜYADA AYAKKABI ALMAK NE DEMEK?

Rüyasında yeni bir ayakkabı aldığını gören kişinin sıkıntısı biter. Rüyada vitrinde görülen yeni bir ayakkabı almak maddi durumunun düzeleceğine yorumlanır.

Üzüntü ve sıkıntı rüya sahibini terk eder. Kişi mutlu olur. Aynı zamanda rüyada yeni ayakkabı almak kişinin mutlu olacağı güzel haberlerdir.

RÜYADA AYAKKABININ ÇALINMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ayakkabının çalınması pek hayra yorulan bir rüya değildir. Rüyada ayakkabının çalındığını gören kişinin İçinde bulunduğu koşulların başarısı için elverişli olmayacağı anlamına gelir.

Rüyada ayakkabı çaldırmak, kimlik kaybını ifade eder. Başka birinin tarzınızı kopyaladığını veya sizden çok özel bir şey çaldığını hissedebilirsiniz. Bu, arkadaşlık grubunuzda, bir aşk ilişkisinde, hatta bir ailede değiştirildiğinizi hissettiğinizde gördüğünüz tipik bir rüyadır.

RÜYADA BEBEK AYAKKABISI GÖRMEK

Rüyada görülen bebek ayakkabısı iyiye yorumlanır. Rüyada bebek ayakkabısı gören hasta ise sağlığına kavuşur.

Rüyasında bebek ayakkabısı gören nişanlılar evlenir, işsiz iş bulur. Borçlu olan borcunu öder. Rüyada bebek ayakkabısı görmek gurbetteki kimselerin birbirlerine kavuşmalarına yorulur.

Sıkıntıda bir kimsenin rüyasında bebek ayakkabısı görmesi rahatına alamettir. Bebek ayakkabısı gören çocuk sahibi olur.