Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?

14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada ayakkabı görmek
Uyuduğumuzda çoğunlukla rüyalar görürüz. Bu rüyaları toplumda anlatır yorumunu da merak ederiz. Şu sıralar sıkça adını duyduğumuz ve günlük yaşantımızın bir parçası olan ayakkabıdan söz edeceğiz. Rüyada ayakkabı görmek farklı kaynaklardan farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bizde sizler için rüyanızda gördüğünüz ayakkabının anlamını araştırdık ve sizlere sunduk.
Rahat ve güzel ayakkabı görmek; hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder.
Zenginlik ve servet demektir.Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir. Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder. Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır. Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar. Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir. Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır. Ayakkabıları çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.
İnsanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak. Yeni ayakkabılar hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.
Ayakkabı sıkıntıya işarettir. Ayakkabı vitrinde veya dükkanda ise yeni bir iş veya konu olabilir. Ayakkabı sarı ise hastalığı işaret eder.
Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar. Ayakkabı sıkıntıya işarettir. Ayağa giymek sıkıntıya girmektir. Elde tutmak veya vitrinde görmek, yeni bir konu veya iş olabilir. Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek çok ani sıkıntıdır. Sarı ayakkabı hastalığa işarettir. Ayakkabıları çıkarmak kısa sürede sıkıntıdan kurtulmayı anlatır.
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