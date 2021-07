Rüya tabirlerinin her zaman tek bir anlamı olmayabilir. Rüyada görülenlerin anlamları nasıl görüldüğüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı rüya yorumcularına göre Rüyada at görmek hayırlı işlere, yolculuğa işaret ederken at sürüsü görmek biriyle tanışılacağını işaret eder. İşte rüyada at görmekle ilgili merak edilenler...

RÜYADA AT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada at görmek, genelde iyiye yorulan rüyalardandır. Rüyada at görmek berekete, özellikle kariyer olarak hayal edilen mevkilere ulaşma yoluna girileceğine işaret eder.

Rüyada at görmek makam ve rütbe sahibi olunacağı, yolculuğa çıkılacağı ya da bir düşmana karşı zafer kazanılacağı şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ata binmek, iş yerinde çabalarınızın fark edileceğine ve söz sahibi olmanız konusunda teklif alacağınıza işaret eder. Olumsuz olarak da hevesinizi alamadan bir mutlu haberin tam tersine döneceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada ata bindiğini göre kişi gerçek hayatta hanımı hamile ise oğlu olur. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmenin işaretidir. Rüyada bekar adamın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işaret eder.

RÜYADA AT SEVMEK ANLAMI

Rüyada at sevmek, rüya yorumcuları tarafından iyiye yorulur. Rüyada at seven kişi hem maddi hem de manevi zenginliğe ulaşacaktır. Rüyada at sevenin hanesi içinden bereketin eksik olmayacağı anlamına gelir.

Alimler, rüyada at sevmeyi dünyadaki en güzel olaya yorumlarlar. Rüyayı gören kimsenin, ya çocukları ile veya anne babası ile çok mutlu olabileceğine rivayet edilir. Rüyada at sevmek, kabir hayatının güzelliğine işaret eder. İslam alimleri, rüyada atları içten sevdiğini gören kimsenin, ahiri hayatının beklemediği kadar güzel olacağına rivayet ederler.

RÜYADA AT KOVALAMASI NE DEMEK?

Rüyada bir at tarafından kovalandığını gören kimse genel anlamda şanslı olacağı bir döneme girdi demektir. Rüyada at kovaladığını göre kişi uzun süredir hayatının üzerinde gezen şanssızlıktan kurtulacak bereketli bir döneme girecektir. Olumsuz olarak da uzun süreler boyunca hasret çekeceğiniz şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ATIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at öldüğünü görmek pek hayırlı değildir. Rüyada bir atın öldüğünü gören kimsenin gerçek hayatta da bir yakınının vefat edeceği söylenir. Genel anlamda hayra yorulmayan bu rüya, ölüm ya da ciddi bir hastalığın habercisi olarak görülür.