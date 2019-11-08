Rüyada araba görmek ne anlama geliyor

Bir sabah uyandığımızda rüyamızda araba gördüysek bunun bir anlamı olabilir. Akla gelen soru "Rüyada araba görmek ne anlama gelir?" bunun anlamı iyi mi, kötü mü? İşte rüya tabiri ansiklopedilerine göre yorumu...

RÜYADA ARABA GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada arabaya bindiğinizi görmek; arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir.

Rüyada dolmuş yapan arabaya bindiğinizi görmek; güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

Rüyada kaza yapmış bir araba görmek; Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.

Rüyalar kaç saniye sürer?

Rüyaların kaç saniye sürdüğüne dair bilim insanları henüz net bir şey söyleyemediler. Bilim dünyası bu konu da ikiye ayrıldı. Kimileri 1 ila 5 saniye arasını iddia ederken bazıları da saatlerce sürdüğünü iddia ediyorlar.

Dr. B. Klein adında Amerikalı bir bilim insanı bu konuda bir test yaptı. Gönüllü bir vatandaşı hipnoz ederek uyuttu. Uyandığında gördüğü rüyanın 27 saniye sürdüğünü keşfetti. Ama bu olay bu kadar basit bitmedi. Çünkü uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. Ama bilim insanı Dr. B. Klein bu olayın peşini bırakmadı ve denemelerine devam etti. En son olarak şunu anladı, en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi.

Rüyada yapılan şeyler için amel edilir mi?

İnsan uyanık iken sorumlu olduğu şeyler vardır. Ama uyku halindeyken insan sorumlu olmaz. O yüzden insan rüyasında yaptığı iş ve davranışlardan, söylediği sözlerden sorumlu değildir. Ayrıca bir insan rüyasında dinden çıkacak kelimeler söylese dinden çıkmış sayılmaz.