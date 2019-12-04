Rüyada en çok görülen şeylerden biri aile ya da akrabalardır. Ailemizle çok zaman geçirdiğimiz için rüyamızda görme olasılığı da yüksek oluyor. Peki rüyada ağabey, erkek kardeş görmek ne anlama gelir?

Rüyada Ağabey Görmek:

Rüyamızda ağabey ya da erkek kardeş görmek, ortaklık demektir. Eğer kardeşiniz varsa bulunduğunuz olumlu veya olumsuz durum için bir şeyler olacağına delalettir. Diğer bir yoruma göre ise erkek kardeş görmek akrabalarından ya da dostlarından iyi haber alacağınıza işarettir. Eğer uzun zamandır görüşmediğiniz dostunuz, akrabanız varsa onlara kavuşacak ve hoş bir sohbet geçireceksiniz demektir. Rüyasında erkek kardeşi gören kişi erkek ise güzel haberler var. Bu kişi maddi anlamda iyi kazanç elde edecek ve durumu iyileşecektir. Rüyasında erkek kardeş gören kişi kadın ise, hiç ummadığı bir anda zoru durumdan kurtularak rahata erecek, dertleri çözüm bulacaktır.

Rüyada Erkek Kardeş Görmek:

Bu rüya hayra yorulur. Güzel ve sevindirici haber almak anlamına gelir. Aile bireylerinin birbirlerine karşı olan fedakarlığını, yardımlaşmasını ve güven kazanacağını işaret eder.

Rüyanızda erkek kardeşiniz mutsuz ise, kardeşinize karşı güven kaybettiğinizi, ona karşı sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi ifade eder. Tam tersi erkek kardeş mutlu ise, size yardım edeceğini ve ona güveninizin artacağını işaret eder.