Bazı rüyalar tersine yorumlanabilir. Bunlardan biride rüya da acı tattığını görmektir. Acı tatmak, tatlı söze işarettir. Tatlı sözün manasında yolculuktur.

Rüyada Acı Tattığını Görmek

Tattığınız acı önce tatlı gelip sonra acı geliyorsa bu pek hayra yorulmaz. Arkadaş ya da akraba tarafından aldatılacağına delalettir. Fakat tadı acı olan şey yenildikten sonra ağızdan çıkarılırsa, bu rüya iyiye yorumlanmaz. Bazı rüya tabirlerine göre bu durum şöyle açıklanır " Başkaları tarafından sizi kötü şekilde dillendirilip yaygara çıkarması" anlamına geldiği söylenir.

Acıyı Başkasına İkram Etmek:

Eğer rüyada acı olan şey bir başkasına ikram edilmişse; acıyı kime ikram ettiyse o kişiden iyilik görecektir.

Sahibini Tanımadan Acı Tatmak:

Eğer rüyanızda acıyı tanımadığınız bir kimse veriyorsa size o acıyı tadıyorsanız yeni bir dostluğun başlangıcı demektir.

Acıyı Tanıdığınız Biri Veriyorsa:

Acıyı veren kişi size kötü söz söyleyerek sizin içinizi karartacak demektir.

Acı Yemek, Ağızda Acı Tat Bulunması:

Aile içinde güzel geçmeyecek sıkıntıların olacağına delalettir.