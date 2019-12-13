Rüyalarımızda kötü karakterli birilerini görünce çok etkileniriz. O karakterlerden biri de açgözlü olandır. Bunun tam tersi kendimizi de açgözlü biri olarak görebiliriz. Peki bu rüyaların anlamları nelerdir?

Rüyada Açgözlü Olduğunuzu Görmek:

Rüyanızdaki açgözlü kişi sizseniz, her şeyin fazlasından istediğinize, elinizdeki ile yetinmeyip gözünüzün daha fazlasında olduğuna işarettir. Kazandığınız paranın size yetmediğini daha fazla kazanmak istediğinize işaret eder.

Rüyada Açgözlü Biriyle Karşılaşmak:

Herhangi bir şey hakkında çok fazla istekte bulunduğunuzu, elinizdeki parayla yetinmeyip daha çok para kazanmak için çabalayacağınıza işarettir. Başka yoruma göre de elde etmek istediğiniz şeye kavuşmak için yasa dışı yollara başvuracağınızı, başınıza bu durumdan dolayı kötü şeyler geleceğine işaret eder.

Rüyada Açgözlülük Yapıldığını Görmek:

Şu anki yaşantısından memnun olmadığına, daha iyi bir hayat yaşamak için çok para kazanmanın yollarını aradığına delalet eder.