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Gördüğümüz rüyalar iyiye delalet olduğu gibi kötülüğe de delalet olabilir. Bunu anlamak ve yorumlamak gördüğünüz rüya türüne göre değişebilmektedir. Bunlardan bir tanesi de rüyada Acem görmektir.
Acem ise bir çok farklı anlama gelmektedir. Ama buradaki anlamı topluluğu nitelendirmektedir. Eskiden Arapların kendileri haricindeki yabancılar için Acem terimini kullanmış ve Osmanlı döneminde Farsları nitelemek için söylenmiştir. Türkçeye de İranlı anlamında geçen bir sözcüktür.
Rüyada Acem Görmek:
Bunun anlamı ticaret ile yorulur. Eğer rüyada acem ile konuştuğunuzu gördüyseniz, ticaret ile ilgili bir alakanız yoksa ticarete başlayacağınız anlamına gelmektedir. Ayrıca bu ticaretten büyük kazanç elde edeceği söylenmektedir.
Acem Gören Kişi Halktan Biri İse:
Bunun anlamı da zengin bir kişiden iyilik ya da yardım göreceği anlamına gelir.
Acem Gören Kişi Kadın İse:
Yine zengin birisinden yardım ve iyilik göreceği anlamına gelir.
Kısaca genel bir yorum yapmak gerekirse rüyada acem görmek; paraya, kazanca ve ticarete yorumlanır.
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