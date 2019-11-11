Rüyada abla görmek ne anlama gelir?

Rüyada ablamızı görmemiz ne anlama geliyor?

Rüyada ablanızı gördüğünüzü görmek rüya sahibinin müjdeli ve güzel haber alacağına işarettir. Bekar biri rüyasında ablasını görürse güzel bir evlilik yapacağı anlamına gelir. Yani kısaca rüyada ablasına gören kadın ise evlat erkek için ise kısmet demektir.

Rüyada abla görmek;

Yaptığınız işte ya da ilerde yapacağınız bir işte karşılaştığınız zorluklar karşısında itibarlı birisi tarafından kollanıp gözetileceğiniz anlamında gelir.

Rüyada kendi ablasını görmek

Yakında iyi bir haber almak demektir. Bekarlara evlenebileceğini belirtir. Ablanızı veya ablanızın olduğunu görmeniz, bütün işlerinizde koruma göreceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir.