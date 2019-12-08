Rüya tabirlerinde en sık rastlanan yorumlar aile içinden birini rüyada görmektir. Bu abla, abi, kardeş olabilir. Biz bu yazımızda rüyada abla görmek ne anlama gelir? sorusunun yorumuna bakacağız. Abla görmenin genel yorumu ise; kısmet, güven ve sevgidir.

Rüyada Abla Görmek:

Rüyada abla görmek güzel kısmetlere işarettir. Eğer sizde rüyanızda kendi ablanızı gördüyseniz yakın zamanda iyi bir haber alacaksınız. Bekarsa evlilik müjdesidir, evli ise kız çocuğu olacağına, rüyayı gören kişi erkekse beklenmediği bir yerden eline bir miktar para geçeceğine delalettir. Diğer yorumlara bakacak olursak;

- İlerde yapacağınız bir işte zorluk çekmeyip sizi zorluklara karşı kollayıp koruyan birisi hayatınızda olacak anlamındadır.

- Ablası varsa ondan büyük bir iyilik göreceğine, ablası yoksa onun yerine koyduğu birinden iyilik geleceğine işarettir.

- Şefkat, sevgi ve güvendir. Aile içinde çok sevildiğini belirtir.

Rüyada Ablanızın Olduğunu Görmek:

Karşınıza çıkan tüm işlerde koruma göreceğinizi ve ömrünüzün uzun ve güvenli olacağına işarettir.

Rüyada Ablasını Öptüğünü Görmek:

Ablanızı yanağından öptüyseniz, mutlu bir geleceğe sahip olacağınıza işaret. Eğer ablası tarafından öpüldüğünü gören kimse, ailesine bağlılığını ve sevgisini göstermektedir.