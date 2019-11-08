Rüyada abajur görmek ne anlama gelir?

Rüyada abajur görmek ne anlama geliyor?

Rüyada abajur görmek iyi anlamda yorumlanır, rüyalarında abajur gören kişiler maddi ve manevi anlamda kazanç sağlayacakları ve sıkıntı yaşamayacakları anlamına gelir.

Rüyada abajur görmek; Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.

Rüyalar kaç saniye sürer?

Rüyaların kaç saniye sürdüğüne dair bilim insanları henüz net bir şey söyleyemediler. Bilim dünyası bu konu da ikiye ayrıldı. Kimileri 1 ila 5 saniye arasını iddia ederken bazıları da saatlerce sürdüğünü iddia ediyorlar.

Dr. B. Klein adında Amerikalı bir bilim insanı bu konuda bir test yaptı. Gönüllü bir vatandaşı hipnoz ederek uyuttu. Uyandığında gördüğü rüyanın 27 saniye sürdüğünü keşfetti. Ama bu olay bu kadar basit bitmedi. Çünkü uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. Ama bilim insanı Dr. B. Klein bu olayın peşini bırakmadı ve denemelerine devam etti. En son olarak şunu anladı, en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi.

Rüyada yapılan şeyler için amel edilir mi?

İnsan uyanık iken sorumlu olduğu şeyler vardır. Ama uyku halindeyken insan sorumlu olmaz. O yüzden insan rüyasında yaptığı iş ve davranışlardan, söylediği sözlerden sorumlu değildir. Ayrıca bir insan rüyasında dinden çıkacak kelimeler söylese dinden çıkmış sayılmaz.