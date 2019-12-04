Rüyada Ab-ı-Hayat görmek ne anlama gelir?

Rüyada Ab-ı-Hayat görmek birden çok anlama gelebilmektedir. Rüyayı nasıl gördüğünüze bağlı olarak değişik yorumlar çıkabilir. Örneğin Ab-ı-Hayat (hayat suyu) içmek, akan çeşmeyi görmek ya da birinin size ikram etmesi gibi... Ab-ı-Hayat görmenin genel anlamı hastalığınıza ya da derdinize çare bulacağınıza işarettir.

Ab-ı Hayat Ne Demek?

Ab-ı Hayat: Bengi su, abıhayat, hayat suyu ya da dirilik suyu, birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevî sudur.

Osmanlı döneminde hayat suyu diye anılan efsanevi bir sudur. Suyu içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılmaktadır. Diğer adları ise; kevser suyu, bengi su, dirilik suyudur.

Rüyada Ab-ı Hayat Suyundan İçmek:

Bu şekilde bir rüya gördüyseniz hastalıklarınıza ve dertlerinize çare bulabileceğinize işarettir. Eğer bir hastalığınız varsa ya da akrabanızdan biri hastaysa yakın zamanda iyileşeceğini belirtir. Hastalıklarınız yanında sorunlarınızı ve sıkıntılarınıza da aşabileceğiniz anlamına gelmektedir. Borcunuz varsa borçlarınız kapatıp, maddi anlamda rahata kavuşarak yaşarsınız. Rüyada ab-ı hayat suyundan içmek bir başka yoruma göre hayatta kaldığınız sürece hastalık ve dertlerle uğraşmayacağınız anlamına da gelmektedir. Herkesin istediği sorunsuz, sıkıntısız bir hayata kavuşabileceğinize işarettir.

Ab-ı Hayat Suyun Aktığı Bir Çeşmeyi Görmek:

Eğer bu sudan içtiyseniz yaşadınız sürece işlerin yolunda gideceğine ve uzun bir ömür yaşayacağınıza işarettir. Kısaca kişinin ömrünü uzatması demektir.

Ab-ı Hayat Suyundan Birine İkram Ettiğinizi Görmek:

Suyu kime ikram ettiyseniz o insan için iyi şeyler düşünüp, o insanın hayatta başarı ve huzur elde etmesini sağlayacağınızı göstermektedir.