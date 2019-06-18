THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin 5'i opsiyonlu 25'i kesin olmak üzere Boeing'den satın aldığı Dreamliner 787-9 tipi ticari jetin bu ay içerisinde THY filosuna katılacağını açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Bilal Ekşi, "THY siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için "durmak yok " vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor." ifadelerini kullandı ve uçağın yepyeni özellikleriyle yolcuların hizmetinde olacağını belirtti.

Boeing verilerine göre 63 metre uzunluğa, 60 metre kanat genişliğine sahip uçağın yüksekliği 17 metre ve aynı büyüklükteki önceki nesil Boeing 787'lerden yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor ve kargo taşıma kapasitesi de yüzde 20 ila yüzde 45'e kadar arasında değişen oranlarda artabiliyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, daha önce yaptığı açıklamada, Boeing 787 Dreamliner uçakların operasyonlarda büyük avantaj sağlayacağını kaydederek, “Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı. Bu anlamıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Haziran’da filomuza katılacak olan bu yeni geniş gövdeli uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu yolcularımızla tanıştıracağız. Kabin kıyafetlerimiz de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacak” demişti