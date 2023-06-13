HABERTURK.COM

Akdeniz’de güneş kendini göstermeye başladı, tatil hayallerini gerçeğe dönüştürme zamanı geldi! Muhteşem koyları, zengin tarihi mirası, sakinlik ve eğlenceyi bir arada bulacağınız atmosferi ile Antalya, Türkiye’nin güneyindeki en güzel adreslerden biri… Antalya’da deniz, kum, güneş üçlüsünden çok daha fazlası ile her anı dolu dolu geçecek bir tatil planlamak için önerilere göz atın!



Huzuru ve Eğlenceyi Bir Arada Yaşayın

Türkiye’nin en güzel koylarına ve plajlarına ev sahipliği yapan Antalya, doğal güzellikleri ile eşsiz bir atmosfer sunuyor. Bu şehir, muhteşem doğası ile hem dinlenmeyi hem de eğlence dolu vakit geçirmeyi mümkün kılıyor. Antalya tatilinde ihtiyaç duyacağınız her şeyi bir arada sunan bir tesiste, tam da hayalinizdeki gibi bir tatil geçirebilirsiniz. Deniz ve güneş ile baş başa kalıp yılın yorgunluğunu geride bırakacağınız sakin bir atmosfer ve dinlendirici alanlar kadar yazın enerjisini hissedeceğiniz renkli aktiviteler de sunan Regnum Carya’da, istediğiniz zaman sakinliği istediğiniz zaman ise eğlenceyi doyasıya yaşayabilirsiniz.



Konforlu Bir Tatille Buluşun

İçinizi ısıtacak, ruhunuza iyi gelecek bir tatille sezona şahane bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Regnum Carya; manzarası bahçeye, masmavi havuzlara ya da Antalya’nın pırıl pırıl denizine açılan bir odada konaklamak için ideal bir alternatif sunuyor. Ferah ve modern dekore edilmiş, klima, internet erişimi, çay-kahve seti, balkon gibi konforunu düşünenler için birçok detayın düşünüldüğü bir oda, dinlenme anınızda size keyifli bir konaklama deneyimi yaşatabilir. Bunları bir adım öteye taşıyıp direkt masmavi havuza geçiş yapabileceğiniz bir oda ya da ailenizle bir arada keyifle konaklayabileceğiniz geniş alanlar sunan seçenekler de tatilinizi güzelleştirecek konforu size sunacaktır.



Her Yaşa Hitap Eden Zengin Aktivite Olanakları

Antalya kıyısında uzanan muhteşem bir plajda, güne mis gibi deniz kokusunu içinize çekerek başlayabilir, şezlongda uzanıp sıcacık Akdeniz güneşinin tadını çıkarabilirsiniz. Güne biraz hareket katmak isterseniz hem yetişkinler hem de çocuklar için her yaştan misafire hitap eden aktivite olanaklarından faydalanabilirsiniz. Aile tatiline çıkacaksanız mini kulüp, çocuk havuzu gibi olanaklar sunan Regnum Carya’yı tercih etmeniz, hem sizi hem de minikleri mutlu edecek.



Özel Deneyimler Tatile Renk Katıyor

Luxury Her Şey Dahil konseptinde bir tatil tercih ederseniz, günün neredeyse tamamında tatilinize tat katacak lezzetler sizinle olacak. 3 öğün zengin açık büfe lezzetler, 24 saat ücretsiz tadabileceğiniz içecekler, günün farklı saatlerinde atıştırmalık ve pastane ürünleri servisi ve dünya mutfaklarını tadabileceğiniz a la carte restoran seçenekleri ile tadı damağınızda kalacak bir tatil geçirebilirsiniz. Tatilinizi özel kılacak hizmetlerden biri de SPA… Türk hamamı, sauna, rahatlatıcı Uzak Doğu masajları ve kendinizi yenilenmiş hissedeceğiniz daha birçok uygulama ile Antalya’nın göz alıcı atmosferinde size özel bir an yaratarak tüm yorgunluğunuzu geride bırakabilirsiniz.



Golf Tutkunlarının Buluşma Noktası…

En iyi golfçülerden Thopson Perrett’in kurduğu, Thompson Perrett & Lobb Golf Course mimarları tarafından tasarlanan, Avrupa’nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası ile Regnum Carya, benzersiz bir golf deneyimi yaşamak isteyen misafirler için ideal bir alternatif oluşturuyor. Pek çok ünlü golf dergisi tarafından dünyadaki en iyi 100 golf kulübü arasında adı geçen ve Türkiye’de 18 delikli uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek olan sayılı golf kulüplerinden biri olarak bilinen Carya Golf Club, sıra dışı ve benzersiz sahasıyla golf tutkunlarının vazgeçilmezi…

Antalya’da tam da hayallerinizdeki tatili yaşamak isterseniz hemen gelin ETS’ye, Regnum Carya tatilinizi planlayın!