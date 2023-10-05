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        Haberler Gündem Güncel Rüveyda oğlu ile yüzleşti, hikayesi herkesi şoke etti!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Bartınlı Seçmen ailesi kızları Rüveyda'yı yıllar sonra canlı yayında gördü

        Show TV'nin soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'te dikkat çeken konularla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bartın'dan gelen anne Ayşe ve baba Ruhi Seçmen, 38 yaşındaki kızları Rüveyda Atar'a kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu. Kızlarının 23 yıllık evliliğinde kayınvalidesinden eziyet gördüğünü ve kızlarını hiç göremediklerini söyleyen aile, uzun süre sonra Rüveyda'yı canlı yayında gördü. Annesi ve babası Rüveyda'yı gördüğü anda stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:33
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        Rüveyda oğlu ile yüzleşti, hikayesi herkesi şoke etti!
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        22 Eylül günü 3,5 yaşındaki oğlu ile evden giden Rüveyda, sosyal medyadan tanıştığı bir kadının yanında olduğunu söyledi.

        Canlı yayına bağlantı ile katılıp izleyicilerin karşısında olan 38 yaşındaki Rüveyda yaşadıklarını bir bir anlattı. 23 yıldır kocası Çetin’in çalışmadığını, kayınvalidesi ve kayınpederinin maaşıyla geçimlerini sağladıklarını ve eşinin ailesi ile aynı ev içinde kabus dolu bir hayat geçirdiğini anlattı.

        22 yaşındaki oğlu Şinasi de telefon bağlantısıyla yayına katıldı ve annesinin sözlerini yalanladı. “Annem değil, babaannem bize annelik yaptı, annem telefonda bir erkekle konuşuyordu ve o erkeğin yanında olduğuna dair elimde ses kaydı var.” ifadelerini kullandı.

        Anne ve oğulun stüdyodaki yüzleşmesi izleyenleri şaşırttı. Rüveyda’yı tanıyan bir komşuları ise telefon bağlantısında; Rüveyda’nın söylediklerinde haklı olduğunu, kayınvalidesinin kendisine baskı kurduğunu, evde yatacak bir yatakları bile olmadığını iddia etti.

        Rüveyda ailesinin yanına gelecek mi? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek…

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