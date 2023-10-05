Rüveyda oğlu ile yüzleşti, hikayesi herkesi şoke etti!

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22 Eylül günü 3,5 yaşındaki oğlu ile evden giden Rüveyda, sosyal medyadan tanıştığı bir kadının yanında olduğunu söyledi.

Canlı yayına bağlantı ile katılıp izleyicilerin karşısında olan 38 yaşındaki Rüveyda yaşadıklarını bir bir anlattı. 23 yıldır kocası Çetin’in çalışmadığını, kayınvalidesi ve kayınpederinin maaşıyla geçimlerini sağladıklarını ve eşinin ailesi ile aynı ev içinde kabus dolu bir hayat geçirdiğini anlattı.

22 yaşındaki oğlu Şinasi de telefon bağlantısıyla yayına katıldı ve annesinin sözlerini yalanladı. “Annem değil, babaannem bize annelik yaptı, annem telefonda bir erkekle konuşuyordu ve o erkeğin yanında olduğuna dair elimde ses kaydı var.” ifadelerini kullandı.

Anne ve oğulun stüdyodaki yüzleşmesi izleyenleri şaşırttı. Rüveyda’yı tanıyan bir komşuları ise telefon bağlantısında; Rüveyda’nın söylediklerinde haklı olduğunu, kayınvalidesinin kendisine baskı kurduğunu, evde yatacak bir yatakları bile olmadığını iddia etti.

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