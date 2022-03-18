Rusya-Ukrayna meselesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili en önemli başlıklardan biri ise Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve sonuçları. Son haftalarda ABD'deki Biden yönetiminden Çin'e, yaptırımlar konusunda Rusya'ya destek olmaması için uyarı mesajları geliyor.

Bu anlamda ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki görüşmenin önemli olduğunu altını çizen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Biden yönetimi; eğer Çin Rusya'ya yaptırımları delme konusunda yardımcı olursa, bunun ağır bedelleri olacağını çok net ifade ediyor" dedi. Çınar "Ancak global anlamda zaten sıkıntılı bir dönemde ABD'nin Çin ile de ayrı bir yaptırım savaşına gireceğini, ya da Çin'in Rusya'ya açık bir şekilde destek adımı atacağını tahmin etmiyorum" şeklinde konuştu.

DOĞU BLOĞU BATI BLOĞUNA KARŞI



ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının sembolik de olsa devam ettiğini ifade eden Ali Çınar "Yaptırımların yüzde 90'ı tamamlandı. Bilhassa enerji ithalatının yasaklanmasının ardından şu anda zaten çok ağır yaptırımlar uygulanıyor ancak etkilerini orta ve uzun dönemde göreceğiz" dedi. Hindistan'ın Rusya'dan üç milyon varil petrol aldığı yönündeki haberlerin Biden yönetimini rahatsız ettiğini belirten Çınar "Kongrede 'Hindistan'a da S-400 konusunda yaptırım uygulansın' seslerinin yükselmeye başladığına dikkat çekti.

PUTİN'E SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI



ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik 'savaş suçlusu' tabiri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Bu savaş suçudur, delilleri topluyoruz" açıklamasını da değerlendiren Ali Çınar "Uluslararası Adalet Divanı başka olmak üzere bazı uluslararası platformlarda soruşturma, izleme-gözleme komiteleri oluşturulmuş durumda. Putin'in savaş suçlusu olması konusunda bazı adımlar atılabilir" dedi. Çınar "Biden sembolik de olsa hukuki anlamda da Putin'in üzerine gidecek. Ancak bu Putin'i ne kadar bağlar ya da ne kadar cezai yaptırımı olur bu soru işareti" şeklinde konuştu. Türkiye'nin konu ile ilgili giderek artan rolüne de değinen Ali Çınar "Biden yönetimi Türkiye'nin diplomatik çabalarından memnun. Eğer Zelensky ile Putin'in Türkiye liderliğinde görüşmesi sağlanırsa bu uluslararası kamuoyunda büyük yankı yapar" dedi.