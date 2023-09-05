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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 38 azaldı - Enerji Haberleri

        Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 38 azaldı

        Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye (yaklaşık 50 milyar dolar) geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:03
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        Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri düştü
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        Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 20 azalarak 642,7 milyar rubleye düştü.

        Yılın ilk 8 ayında Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye kadar inmişti.

        Bazı Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltma kararı almıştı.

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