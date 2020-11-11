DHA

Rusya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’nda nesli tükenme tehlikesi yaşayan morslar bir arada görüntülendi...

DHA'nın haberine göre ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun sosyalleştiği anlar bilim insanlarını şaşırttı.

Görüntülerde morsların popülasyonunun arttığı gözlendi.

“BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI”

Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz. Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor" dedi.

Sokolov ayrıca 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği bölgede ekibinin tek seferde binlerce morsu analiz etme olanağı bulduğunu belirtti.