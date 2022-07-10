Rusya’nın Donetsk’i vurdu: Can kaybı 15’e yükseldi

İHA

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer apartmanda 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık” ifadelerini kullanmıştı. Kyrylenko ayrıca 1’i 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin enkaz altında bulunduğunu bildirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.