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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,3 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,3 azaldı

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,3 azalarak 72,6 milyar dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:10
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        Rusya'nın dış ticaret fazlası düştü
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        Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,1 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi.

        Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,3 azalarak 72,6 milyar dolara indi.

        Rusya Merkezi Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün ithalattaki artış, ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüş ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığına dikkat çekildi.

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

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