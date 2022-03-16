Ayçiçeği yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

AA'nın haberine göre; tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.