Rusya’dan Myanmar’a ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, salı günü geç saatlerde yaptığı bir toplantıda, Rusya ve Myanmar arasındaki ikili ilişkilere yönelik, "Ülkelerimiz arasında kurulan karşılıklı anlayış, saygı ve güvene dayalı ikili ilişkileri güçlendirme çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Myanmar’ın cunta lideri Min Aung Hlaing, bu hafta bir güvenlik konferansına katılmak için Rusya'nın başkenti Moskova’daydı. İnsan hakları örgütleri, Moskova'yı, Myanmar’da 1 Şubat darbesiyle iktidara gelen askerî rejimle görüşmesini kınadı.

İnsan hakları savunucuları, Moskova ve Myanmar’daki cunta hükûmeti arasındaki ziyaretleri ve silah anlaşmalarının sürdürülmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Rusya, mart ayında Myanmar'da artan sivil ölümlerden derin endişe duyduğunu söylemişti. İki ülke arasındaki savunma bağları, Moskova'nın binlerce askere ordu eğitimi ve üniversite bursları sağlamasının yanı sıra Batılı ülkeler tarafından, BM raporunda kara listeye alınmış bir orduya silah satmasıyla birlikte kriz büyüyor.