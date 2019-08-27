İdlib'de Dokuz nolu Türk askeri gözlem noktasının yanı başına Rus askeri gözlem noktası kurulduğu öğrenildi. Suriye rejim güçlerinin, İdlib kentinin güneyinden ve doğu bölgelerinden eş zamanlı başlattığı operasyonların ardından 150 bin sivil bölgeyi terk ettiği kaydedildi.

Operasyonların hala devam ettiği Morek dağı hattından yer alan 9. Türk askeri üssünün etrafını çevreleyen rejim güçleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve yerel sanatçıları bölgeye getirerek Türk üssünü hedef gösterdiğine dair istihbarat raporlarının ardından olası riskleri en aza indirmek için Rus askeri güçlerinin Türk askeri üssünün hemen yanı başında yani 300 metre yakınında üs kurduğu öğrenildi.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rus özel kuvvetleri ve askeri polisi, Hama kentinin kuzey kırsalında bulunan Morek beldesinde yeni bir nokta inşa etti. Bu nokta aynı zamanda bölgeyi kontrol eden Suriye rejimi güçleri tarafından kuşatılan Türkiye’nin 9. gözlem noktasından 300 metre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynaklar, Silahlı muhalif gruplar halen Türk gözlem noktasının çevresinde bulunduğunu, Nitekim Suriye ordusunun Morek beldesinin kontrolünü ele geçirdikten sonra muhalif gruplara ait tankların Türk gözlem noktasına girdiği gözlemlendi.

Rusya’nın Türk gözlem noktasını rejim tarafından olası risklere karşı koruması şeklinde algılanan bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinden saatler önce gerçekleştiği belirtiliyor.

Erdoğan bu ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başta İdlib olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri ele alacak. Bu arada Rus destekli Suriye rejimi güçleri İdlib’in güneyinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Bilindiği gibi Türkiye, Astana görüşmeleri sırasında Rusya ve İran ile anlaşarak bu bölgede 12 gözlem noktası inşa etti.