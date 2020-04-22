Rusya’daki Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye’ye götürülüyor

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Rusya’ya Türk Hava Yollarına (THY) ait 2 uçak gönderildi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin duyurusu üzerine başvuran vatandaşların listesi oluşturuldu. 181 Türk vatandaşını taşıyan ilk uçak, TSİ 09.46’da Başkent Moskova’nın Vnukovo Havalimanı'ndan Türkiye’ye hareket etti.
- "Erdoğan sayesinde memleketimize dönüyoruz"
Yolculardan Murat Bilgiş ve Şeyhdavut Sanma, Moskova’daki karantina günlerini ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
İki ay önce Rusya’ya iş kurmak için geldiğini aktaran Bilgiş, "Buraya dükkan açmak için gelmiştik, fakat böyle bir döneme denk gelince ülkemize dönemedik." dedi.
Vizesinin süresinin bittiğini belirten Bilgiş, "Böyle bir durum yaşanınca, vizeyi uzatmak için başvuruda bulundum. Fakat vizeyi almaya yetişemedim, tüm yerler kapandı." diye konuştu.
Rusya’nın Kovid-19’a karşı aldığı önlemlerin hepsine uyduğunu, bu sürede evden çıkmadığını söyleyen Bilgiş, "Evden ancak markete çıkıyoruz. Gerekli malzemeleri alıp geri dönüyoruz, yemek yapıyoruz, dizi izliyoruz. Zaman hep böyle geçti." ifadelerini kullandı.
Bilgiş, Türkiye’ye dönmekten mutlu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’ye dönünce yemeklerimi kebaplarımı yiyeceğim. Kahvaltımı düzgün şekilde yapacağım. Memleketimi çok özledim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müteşekkir olduğunu dile getiren Bilgiş, "Erdoğan, yurt dışında kalan Türk vatandaşlarını Ramazan Bayramı için ülkeye getirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın sayesinde memleketimize dönüyoruz. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.
Bilgiş, Kovid-19 durumunun düzelmesiyle ticaret yapmak için Rusya’ya tekrar geleceğini kaydetti.
- "Rusya’da yardımsever insanlarla karşılaştım"
Şeyhdavut Sanma da Rusya’da yardımsever insanlarla karşılaştığını söyledi.
Kiraladığı evin sahibinin kendisine yardımcı olduğunu anlatan Sanma, "Paramız bitiyordu. Ev sahibini aradım, durumu aktardım. O da bana istediğimiz kadar kalabileceğimizi söyledi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu Türkiye’deki ev sahiplerinin de yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sanma, Antalya’da turizm sektöründe çalıştığını belirterek, "Kovid-19 er ya da geç bitecek. Bu yüzden Rus turistlerin tekrar Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz." dedi.
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