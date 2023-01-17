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Haberler İş-Yaşam Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi  

Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi  

Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi. Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rusya’ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin ortağı bulunduğu bazı büyük Rus şirketler artık bağımsız bir şekilde karar alabilecek

Giriş: 17.01.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi  
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlere, Batılı hissedarların seçeneklerinin dikkate alınmaması konusunda izin verildi.

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rusya’ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin ortağı bulunduğu bazı büyük Rus şirketler artık bağımsız bir şekilde karar alabilecek.

Bu sebepten enerji, mühendislik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Rus şirketler, Batılı hissedarların veya yönetim kadrosundaki dost olmayan ülke vatandaşlarının oylarını dikkate almama hakkına sahip oldu.

ÇOK SAYIDA BATILI ŞİRKET RUSYA'DAN ÇIKMIŞTI

Rus haber ajansı İnterfaks’ın 12 Ocak tarihli haberinde, yabancı ortakları bulunan Rus şirketlerinin kurumsal kararlar almakta zorlandığı ve bu konuda Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.

Bu nedeniyle bir çok sayıda Batılı şirket Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdı.

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