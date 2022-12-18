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Rusya’da petrol ve doğalgaz sahasındaki tesiste yangın çıktı

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki petrol ve doğalgaz sahasında bulunan tesiste yangın çıktı

Giriş: 18.12.2022 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya’da petrol ve doğalgaz sahasındaki tesiste yangın çıktı
Rusya’da petrol ve doğalgaz sahasındaki tesiste yangın çıktı
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AA

AA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde yer alan Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası'ndaki tesiste yangın başladı.

Bir kişinin yaralandığı yangın, bir dönümden fazla alana yayıldı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası, yerleşim birimlerine 2,5 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketlerinden Irkutsk Petrol Şirketi'ne ait saha, 1962’den bu yana işletiliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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