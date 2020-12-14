Rusya’da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Rusya’nın kuzeybatısındaki Norveç ve Finlandiya sınırına yakın noktada bulunan Murmansk kentinde kutup ışıkları kent sakinlerini büyüledi.

DHA'nın haberine göre ışıkların görüntüleri ise anbean kameralara yansıdı. Kuzey ışıkları da bilinen doğa olayı görenleri büyüledi...

Kutup ışıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.