Rusya’da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 08.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:37
Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.
