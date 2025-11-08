Habertürk
        Rusya'da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü | Dış Haberler

        Rusya’da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü

        Rusya'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 

        Giriş: 08.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:37
        Rusya'da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü
        Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.

