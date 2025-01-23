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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya’da gıda ürünlerine ihracat kısıtlamaları gelebilir - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya’da gıda ürünlerine ihracat kısıtlamaları gelebilir

        Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, "Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 07:30
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        Rusya'da gıda ürünlerine ihracat kısıtlamaları gelebilir
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        Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, başkent Moskova’da gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

        Rus vatandaşlarının temel gıda ürünlerine rahat bir şekilde erişmesi gerektiğine işaret eden Patruşyev, "Yerli üreticilerimize güveniyoruz ve kendi kendimize yeterliliği artırıyoruz. Kendi ürünlerimizin çıktısını daha da artırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Patruşyev, iç pazara öncelik verdiklerini belirterek, "Öncelik elbette devlettir. Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var" diye konuştu.

        Patruşyev, Rusya'nın ihracatta kazandığı pazarları kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

        Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'lik artış kaydetmişti.

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