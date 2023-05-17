Rusya’da film ve tiyatro yönetmenleri Alexander Rodnyansky ile Ivan Vyrypaev'e tutuklama kararı - Magazin haberleri

İHA

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, iki yönetmen hakkında tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme, Alexander Rodnyansky ile Ivan Vyrypaev'i Rus ordusu hakkında 'yanlış bilgi yaymak' gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Alexander Rodnyansky ile Ivan Vyrypaev’in Rusya dışında bulunduğu ve yakalanmaları halinde tutuklanacağı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı ise Vyrypaev'i federal arananlar listesine ekledi.

Alexander Rodnyansky "YABANCI AJAN" İLAN EDİLMİŞTİ Ukrayna’nın başkenti Kiev’de doğan ve Rus sinemasının en etkili isimlerinden biri olan Alexander Rodnyansky, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Rusya’dan ayrılmıştı. Rodnyansky, savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle Ekim 2022’de Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan olarak ilan edilmişti.

Ivan Vyrypaev Polonya’nın başkenti Varşova'da yaşayan Ivan Vyrypaev de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirmişti.

Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Rusya’da savaş karşıtı açıklamalarda bulunan muhalif birçok isim hakkında para ve hapis cezası verilmiş, bazı isimler yabancı ajan ilan edilirken bazıları da kara listeye alınmıştı.

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